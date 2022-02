Met een vuile diesel naar het provinciehuis? Dan krijg je als ambtenaar straks geen kilometervergoeding meer

video Een ijsje, verse rauwe melk of een potje appelmoes? Boerendoch­ter Elvira keerde vol plannen terug naar Middelburg

MIDDELBURG - Met een glaasje melk doe je Elvira geen plezier. Of dat nu rauwe melk uit een automaat is of gewoon uit een pak. Maar ze is wel dol op de dames die het produceren. Daarom liet ze de Hoeksche Waard achter zich en keerde terug naar Middelburg, naar de boerderij van haar ouders aan de Breeweg.

14 februari