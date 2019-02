Met een snelheid van 125 km per uur fietsen? Britt Krabbenborg uit Terneuzen gelooft er in

Februari was in Zeeland zonnig en zeer zacht

12:52 VLISSINGEN - Februari was zonnig en zeer zacht. In Vlissingen scheen de zon tot en met woensdag 154 uur, bijna twee keer zoveel als normaal. Sinds het begin van de metingen in 1906 was het slechts in één jaar nog zonniger in Vlissingen: in 2018.