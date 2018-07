Met een Nederlands havo-diploma voortaan welkom op Belgische scholen

HASSELT - Eerst kon het niet, maar nu wel: studeren in België met een havo-diploma als vooropleiding. Bovendien is studeren over de grens goedkoper en duurt korter.

Onderwijsdirecteur Heidi Croes van PXL Hogeschool in Hasselt (B) heeft het vaak meegemaakt. Nederlandse havo-scholieren en hun ouders die enthousiast naar de informatiedag in Hasselt kwamen om daar te horen wat ze niet wilden horen. Een havo-diploma geeft geen toegang tot het Vlaamse onderwijs. ,,Dat was een grote teleurstelling voor ze", zegt ze.

Wie wel welkom zijn, zijn degenen met een vwo- of mbo-diploma. Maar, zo geven Croes en algemeen directeur Ben Lambrechts met een grote glimlach aan: die tijd is voorbij. Met een havo-diploma kun je binnenkort wèl verder op een Vlaamse school. Bij PXL Hogeschool kan dat nu al, als een van de eerste in Vlaanderen.

Verwachtingen

Het woord 'hogeschool' is een tikje verwarrend. De school biedt onderwijs in wat we in Nederland mbo en hbo noemen. In Hasselt studeren er ruim 9000 studenten aan. De schooldirectie heeft grote verwachtingen van de mogelijke komst van Nederlandse havisten.

,,We bieden zestien opleidingen in een brede variëteit op uw hbo-niveau", legt Lambrechts uit. ,,Dat gaat van technisch naar financieel-economisch en marketing, maar ook opvoedkunde en winkelmanagement. De opleidingen duren 3,5 jaar. Dat is een half jaar korter dan in Nederland."

Het studiegeld is naar Nederlandse maatstaf bescheiden: 930 euro. Het is niet erg aantrekkelijk om als student vanuit Zuid-Nederland dagelijks naar Hasselt te pendelen. ,,Daarvoor kan hij hier op kot", is het voorstel van Lambrechts. Voor ruim 200 euro zit je op een kamer in het centrum van Hasselt. Toegegeven, zegt hij: Hasselt is geen New York. ,,Maar het is hier wel heel gezellig en we hebben alles wat je nodig hebt."

Internationaal

Studeren in België, zo is zijn stelling, is een mooie optie om internationaal te studeren, maar toch ook een beetje in de buurt te blijven. ,,Dit is een veilige omgeving. België is voor Nederlanders een tikje exotisch, maar we spreken dezelfde taal."

PXL is vorig jaar uitgeroepen tot beste hogeschool van Vlaanderen. ,,In uw land is veel projectgestuurd onderwijs. Dat kennen wij ook, maar we leggen ook veel nadruk op kennis. Je moet de inhoud beheersen voor je de volgende stap maakt. Zelf op zoek gaan naar informatie is mooi, maar als school een sterke inhoudelijke component aanbieden, daar hechten we zeer aan."