Met één extra stap is gezuiverd rioolwater geschikt om Zeeuwse akkers mee te beregenen: ‘Wij halen bijna alle medicijnresten eruit’

Het is waterkoud op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem. Directeur Angelo de Mul van Pure Blue knoopt zijn jas dicht terwijl hij naar een blauwe container beent. Achter de deur huist een computergestuurde mini-waterzuivering. ,,We hebben deze technologie jaren geleden ontwikkeld voor de industrie om proceswater te reinigen. Het haalt 95 procent van alle microvervuiling uit het water, zodat je het met een gerust hart de natuur in kan lozen.”

Dezelfde techniek zetten De Mul en mede-oprichter Sjors Stevens nu in voor de rioolwaterzuiveringen én de landbouw. Tenminste: als de proef die juni volgend jaar eindigt succesvol verloopt. Pure Blue doet dat samen met HZ University of Applied Sciences, de onderzoekstak van de Wageningen Universiteit en waterschap Scheldestromen. ,,We zijn door Stowa, het kenniscentrum van de waterschappen, uitverkoren voor deze proef. We hadden die overal in het land kunnen doen, maar we zijn Zeeuwen en willen onze boeren die chronisch gebrek hebben aan zoet water graag helpen.”