Met de visserij verdwijnt de ziel uit Breskens

Veel kritiek op haast om Zanddijkbe­wo­ners uit te kopen

15 januari MIDDELBURG - Het voorstel om 8 miljoen euro vrij te maken voor het uitkopen van bewoners langs de Zanddijk in Yerseke is door Provinciale Staten niet met applaus begroet. Waarom zo snel? Hoe groot is de kans dat het weggegooid geld is? Hoe is het bedrag precies opgebouwd? Gedeputeerde Harry van der Maas werd overstelpt met kritische vragen.