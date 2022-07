Met de tractor van Oosterland naar Limburg; geen ludiek boerenprotest, maar een familie-uitje

Anne heeft de sleutel van haar gloednieu­we huis van Zeeuwland: ‘Hier ga ik een feestje geven’

Honderden mensen hadden belangstelling voor de levensloopbestendige, super energiezuinige woningen van Zeeuwland in Oosterland. Maar de woningcorporatie had er maar 23 ‘weg te geven’. Anne van Mil is één van de gelukkigen die een huis heeft bemachtigd. Vandaag worden de laatste sleutels van de gloedjenieuwe woningen in de Burgemeester van der Havestraat aan de kersverse bewoners uitgereikt.

26 juli