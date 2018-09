Met de tractor naar Film by the Sea

'Openings­tij­den bieb is wel heel luxe'

8 september VLISSINGEN - Janneke Vermeulen mist de oude Vlissingse bibliotheek in de Spuistraat. Maar ze is al blij dat er nog steeds een bibliotheek is, vertelde ze zaterdag terwijl ze boeken uitzocht in het nieuwe onderkomen van de bieb: CineCityXL. Ze was heel bang dat de gemeente zou besluiten de bibliotheek gewoon te sluiten. ,,Gelukkig is er voor gekozen om toch een bibliotheek te behouden.”