Met de PZC naar het Gemeentemuseum in Den Haag

De topschilders van de Walcherse kust zijn momenteel samen in Den Haag op de expositie 'Aan zee'. En we gaan naar hen toe. Zeventig schilderijen zijn er te zien in het Haags Gemeentemuseum: van Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jacoba van Heemskerck en Ferdinand Hart Nibbrig. Zij schilderden rond 1910 in plaatsen als Domburg, Westkapelle en Zoutelande.

De PZC organiseert vrijdag 5 oktober een lezersreis naar de expositie 'Aan zee'. Conservator Francisca van Vloten van het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg is dan ook in Den Haag aanwezig om een rondleiding te verzorgen. We zien de duinen, de bomen, de stranden, de zeeën, de torens, de boerenkoppen - Walcheren een eeuw geleden, rond 1910. Het was de tijd dat de toen al grote Jan Toorop (1858-1928) zijn Zeeuwse zomers vierde in Domburg. Hij maakte boer Pier Jilles onsterfelijk en schetste op het duin en in het achterland.

Piet Mondriaan (1872-1944) zette op Walcheren essentiële stappen in zijn carrière. Kijk naar zijn vuurtorens van Westkapelle, zijn bomen en een op Toorop geïnspireerde boerenkop. Voor de gelegenheid is zijn 'Duin in Zeeland' vanuit het Guggenheim in New York overgekomen. Dat schilderij was voor het laatst in 1994 in Nederland te zien. Sinds vorige week is zijn 'Pier and Ocean 4' aan de expositie toegevoegd: een abstract werk, geïnspireerd op de paalhoofden en de zee bij Domburg.

Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915) liet een vakantiehuis bouwen in Zoutelande. Zijn 'Gezicht op Zoutelande' hing als schoolplaat in vele lagere scholen. Jacoba van Heemskerck (1876-1923) ontwikkelde een eigen, expressionistische stijl ontwikkelde. De schilders hadden op Walcheren volop contact met elkaar. Zo kreeg Jacoba van Heemskerck les van Hart Nibbrig.

Er is een extraatje bij de schilderijententoonstelling. De Vlaamse fotograaf Stephan Vanfleteren (1969) maakte opnames van locaties, waar de schilders van toen actief waren. Door wind en zout gevormde bomen, duinen, zeeën, een kerk. Gefotografeerd op een manier, dat het lijkt alsof er een schilder aan het werk is geweest.

