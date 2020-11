Met de boa door Zierikzee: ‘We belden aan en waarschuwden: er wordt op u gelet!’

Het hoeft niets eens zo heel druk te zijn in Zierikzee of het is de smalle straten in het centrum niet te doen om altijd anderhalve meter afstand te houden. Zeker niet als een bestelbus midden op straat geparkeerd om te lossen. Je ziet direct het ongemak in de ogen van passanten in het smalle straatje. Gaat u eerst of zal ik vast doorlopen? De meeste mensen willen echt wel rekening met elkaar houden.