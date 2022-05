Nu we terug zijn in het oude normaal waarin corona voortaan als een griep wordt beschouwd, kan ook Bluesfestival Kwadendamme (op 2 januari 2020 volledig uitverkocht) ‘ouderwets’ door. ,,Blij mee? Dat is heel zacht uitgedrukt”, vertelt Peter Kempe. ,,Fantastisch dat we na twee moeizame jaren weer schouder aan schouder kunnen staan om naar mooie muziek te luisteren. Vorig jaar ging het verplaatsen van het bluesfestival naar september ternauwernood niet door. En januari dit jaar zag het er nog niet naar uit dat we het festival normaal konden houden. Gelukkig hebben we het testen voor toegang definitief achter ons gelaten en kunnen mensen met een kaartje gewoon naar binnen.”

Dat binnen is het terrein van de voetbalclub waar Kempe vlakbij woont. Op het trainingsveld wordt de tent opgebouwd waarin vrijdag en zaterdag achttien nationale en internationale bluesbands hun rauwe muziek ten gehore brengen. Kwadendamme wordt elk jaar in mei omgetoverd tot Bluestown van Zeeland. Dit wordt de 28ste editie. Voor Gerben Dijksterhuis is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij als burgemeester een rol speelt. Hij verricht vrijdagmiddag de officiële opening. ,,Dat was in 2020 al afgesproken. Of hij van blues houdt, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar een burgemeester verricht allerlei ceremoniën. Gaat wel lukken dus. De vorige burgemeester, Jaap Gelok, heeft van ons een levenslange toegangskaart gehad. Hij woont tegenwoordig in Koudekerke en heeft laten weten zeker te komen”, aldus Kempe.