Met coronamaatregelen op het terras: De enige bon, is de rekening van de drankjes

Start mosselsei­zoen niet in gevaar door ttx-uit­braak: ‘Over twee weken niets meer aan de hand’

19:10 YERSEKE - De giftige stof tetrodotoxine (ttx) is nu aangetroffen op een oesterperceel in de Grevelingen. Dat is voor het eerst. Ook is een teveel aan de stof vastgesteld in de oostelijke mosselpercelen van de Oosterschelde. Mossels en oesters uit die delen mogen tijdelijk niet worden verhandeld, laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten.