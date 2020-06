Met coke achter het stuur: inhaalacties op de Zeelandbrug

Speed en andere drugs in de auto

De man uit Hansweert lag ondertussen buiten bewustzijn met zijn hoofd op het stuur in zijn auto. Voor de auto stond een vrachtwagen, zodat de bestuurder niet meer weg kon rijden. Agenten en ambulancemedewerkers klopten op het raam, maar de man schrok pas wakker toen een ruitje werd ingetikt. Hij verklaarde toen zelf, onder invloed te zijn van cocaïne. In zijn auto werden speed en andere drugs gevonden. De automobilist is nagekeken door ambulancemedewerkers en vervolgens aangehouden. Hij is opgesloten in een politiecel, hij wordt later verhoord. Een arts heeft bloed afgenomen. Het rijbewijs is afgepakt en de auto is in beslag genomen voor onderzoek. Als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is, bekijkt e officier van justitie hoe de zaak verder wordt afgehandeld.