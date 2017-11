'Met burgermoeder valt niet te spotten'

Coffeeshop Checkpoint in Terneuzen alsnog veroordeeld

9:23 DEN BOSCH – Coffeeshop Checkpoint in Terneuzen is alsnog veroordeeld. Het gerechtshof in Den Bosch vond dinsdag dat er sprake was van een criminele organisatie die bewust de gedoogvoorwaarden omzeilde. Het hof legde alleen geen straf op.