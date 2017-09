Met 190 km/u over de A58: Rijbewijs kwijt

Middelburgers blijven in voorarrest voor verkrachting vrouw in hotel

7:05 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag beslist dat de 20-jarige Middelburger A. M. vooralsnog in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van verkrachting. Zijn maat, de even oude A.G. uit Oost-Souburg mag van de rechtbank zijn berechting in vrijheid afwachten.