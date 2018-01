Met 135 kilometer per uur over N256 bij Colijnsplaat: rijbewijs kwijt

Koninklijke on­der­schei­din­gen voor Terneuzenaren Ben Tornij en Corrie Schee­le-Pol­der­man

7 januari TERNEUZEN - Ben Tornij (70) en Corrie Scheele-Polderman (78) uit Terneuzen gingen zondagochtend nietsvermoedend naar de Goede Herderkerk in Terneuzen. Want dat ze allebei tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zouden worden benoemd? Dat was tot op het allerlaatste moment stilgehouden.