Met 100 over de ‘Zeeuwse’ A58: ‘Slaapverwekkend, maar wel veiliger en goedkoper’

Minder last van harde rukwinden, minder ongelukken, minder stikstofuitstoot en een vollere portemonnee. 100 rijden op het Zeeuwse deel van de A58 klinkt als een zegen. Toch zijn veel automobilisten allerminst blij met een lagere maximumsnelheid. ,,Dit kost me zes à zeven minuten meer reistijd”, rekent René de Nooijer voor. Hij woont in Middelburg en werkt in Bergen op Zoom. ,,En het levert maar 0,34 procent minder stikstofuitstoot op las ik in de krant, waar hebben we het over?”