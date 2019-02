‘Mest vrijwel uitgesloten als oorzaak van rotte-eierenlucht op Walcheren en Beveland’

Honderden mensen reageerden op een bericht van de PZC over de zwavellucht. ‘In Mortiere moeten de ramen echt dicht want het is zo niet te doen'. 'We kunnen niet naar buiten, zo erg stinkt het.’

Wie over de A58 reed, rook de zwavellucht over het hele stuk van Vlissingen tot aan Kruiningen. De stank begon al 's morgens en bleef tot in de nacht hangen. De RUD kreeg via het meldpunt voor milieuklachten zeven meldingen binnen uit de omgeving van Mortiere in Middelburg en Nieuw- en Sint-Joosland. ,,Dat is een serieus aantal. Zoveel meldingen komen er niet vaak", laat een woordvoerder weten. ,,Er is een inspecteur op afgegaan en die heeft dezelfde geur waargenomen als klager omschreven. Nu wordt verder onderzoek gedaan.”

Uit de reacties op de Facebookpagina van de PZC valt af te leiden dat veel mensen ervan uitgingen dat er mest werd uitgereden. Geen koeien- of varkensmest, maar kippenmest: die zou een zwavelgeur hebben. Woordvoerder mest van de ZLTO, Hendrik Jan ten Cate, laat weten dat dit onwaarschijnlijk is. ,,Kippenmest lijkt me vrijwel uitgesloten. Die wordt tegenwoordig verbrand in de afvalenergiecentrale in Moerdijk. Er wordt bijna nergens meer kippenmest uitgereden. En varkens- of koeienmest stinkt niet naar zwavel.”