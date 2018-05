‘Messi moest ook veel oefenen om een ster te worden’

MIDDELBURG – Hoe denken vmbo’ers over hun eigen capaciteiten? En wat is de invloed daarvan op hun gedrag? Die vragen heeft Emmy de Kraker uit Middelburg beantwoord in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vrijdag verdedigt ze haar proefschrift.

‘Zie je wel! Ik kan het niet. Waarom zou ik nog iets doen voor Nederlands?’ Emmy de Kraker herinnert zich de reactie van die jongen nog als de dag van gisteren. Ze gaf jarenlang les aan vmbo-leerlingen. ,,Die knul had een onvoldoende gehaald voor zijn proefwerk. Hij was zo moedeloos, en tegelijkertijd laconiek. Ik vond dat zó zonde. Ik dacht: ik moet het hem anders uitleggen, hij moet meer oefenen. Jongeren hebben potentie, maar ze geloven er soms zelf niet in. Dat is zó jammer.”

Haar ervaringen uit de klas zetten De Kraker aan tot haar promotieonderzoek over de maakbaarheid van intelligentie, en de invloed daarvan op gedrag. Eenvoudiger gezegd: hoe denken leerlingen over hun eigen capaciteiten, en hoe bepalend is dat voor hun gedrag. De Kraker nam vragenlijsten af bij leerlingen en docenten op Zeeuwse middelbare scholen. Ze voerden ook gesprekken met groepjes leerlingen en observeerde 21 lessen.

Uw onderzoek richt zich op vmbo-leerlingen? Waarom heeft u die groep leerlingen onderzocht?

,,Het overgrote deel van de Nederlandse jeugd zit op het vmbo. Deze leerlingen moeten al op hele jonge leeftijd een richting kiezen. Als je op 13- of 14-jarige leeftijd denkt dat je ergens niet goed in bent, dan bepaalt dat misschien je keus. Ik wilde onderzoeken hoe groot de rol is van het denken over het eigen kunnen.”

Wat heeft u ze gevraagd?

,,Met de vragenlijst wilde ik achterhalen hoe leerlingen en docenten denken over intelligentie. Zien ze dat als een vaststaand iets, waar weinig aan te veranderen valt? Of denken ze dat je er zelf iets aan kunt veranderen, door te oefenen? Daarnaast heb ik met leerlingen gesproken over de invloed van hun denkbeelden op hun gedrag in de klas.”

Wat ontdekte u in uw onderzoek?

,,Dat er echt een tweedeling is. Sommige leerlingen zeggen: ‘waarom zou ik opletten of huiswerken maken? Ik ben toch niet goed in wiskunde.’ Meer de helft van de kinderen denkt dat hun inspanningen er niet toe doen. Andere leerlingen zeggen dat ze beter worden in een vak als ze elke dag even oefenen. Dat zijn hoopvolle opmerkingen.”

Veel docenten geloven, meer dan hun leerlingen, dat intelligentie te veranderen is. Maar dat komt niet altijd terug in de manier waarop ze feedback geven aan leerlingen, blijkt uit uw onderzoek. Wat kunnen ze verbeteren?

,,Hoewel meer docenten geloven dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen, is hun feedback daar niet altijd op gericht. Dat vind ik opvallend. Natuurlijk geven leraren wel complimenten maar het is ook heel belangrijk om ondersteunende feedback te geven die gericht is op ontwikkeling. Dat zou beter kunnen. Ze zouden leerlingen meer persoonlijke tips kunnen geven.”

Wat kunnen we met uw bevindingen?