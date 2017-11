Messendrager uit trein gepraat en tegen de grond gewerkt in Roosendaal

Zeeuws eej! Magazine genomineerd voor tijd­schrif­ten­prijs

11:02 VLISSINGEN - Het Zeeuwse tijdschrift eej! Magazine is genomineerd voor de Mercurs 2017 in de categorie 'Artdirection van het Jaar'. De Mercurs zijn de belangrijkste awards in de Nederlandse tijdschriftenwereld. eej! Magazine verschijnt twee keer per jaar in een gelimiteerde oplage, de vierde editie verschijnt eind november.