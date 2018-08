Meriete, het geliefde geesteskind van Surrender, viert 25ste verjaardag

Vier woorden, meer zijn er niet nodig om de zaal los te laten gaan. Zodra Johan van de Swaluw inzet met ‘Midden in de polder...’, weten de Surrender-fans hoe laat het is: tijd voor Meriete! ,,...errehens an d’n diek!”, vullen ze meteen aan, om vervolgens toe te werken naar Het Refrein. ,,Oh Meriete, oh Meriete, lekkere boeremeid, oh Meriete, oh Meriete, die a zo lekker vrijt.”