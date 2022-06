Merel uit Zierikzee: ‘Het ging zo snel, ik stond helemaal te shaken’

Marco Reedijk woont in het appartementencomplex aan het Havenpark en wist niet wat hij zag toen hij naar buiten keek: ,,Ik zag opeens een rolstoel voorbij komen. Ik dacht, dat is niet goed. Daar moet iemand in hebben gezeten. Ik ben gelijk buiten gaan kijken en daar lag een vrouw op de grond. Ze was een stukje opgetild door de wervelstorm en uit haar rolstoel gegooid. Ik heb haar een bakje thee gegeven.”

Marc de Vos zag de windhoos ontstaan en besloot te filmen: ,,Mooi plaatje, dacht ik. Tot vijf minuten later mijn collega wordt gebeld door zijn partner. Zijn dakpannen vlogen door de lucht. We werken in de zonnepanelen, hebben per direct ons werk neergelegd en zijn naar huis gereden. Daar troffen we een ravage aan.”