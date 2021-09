Mensensmokkel via Zeeland is lucratieve handel: ‘500 tot 1000 euro per persoon. Dus reken maar uit’

Indiëher­den­king Noorderbe­graaf­plaats Vlissingen ademt verdriet en hoop: ‘Ik huil achter mijn oogleden’

5 september VLISSINGEN - ,,Als we ons verleden kennen en erkennen, ook de minder fraaie kant ervan, is dat de basis om verder te gaan. Samen de toekomst in’’, zegt Roel Latuheru zaterdagavond tijdens de Indiëherdenking op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen.