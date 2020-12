Mensenrechtenvlag wappert op tien plekken in Zeeland

De vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van iedereen op de wereld en instanties kunnen ermee laten zien dat ze mensenrechten belangrijk vinden. Behalve bij de HZ ging de mensenrechtenvlag ook in top in Middelburg bij de abdij, het stadskantoor en University College Roosevelt, bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en bij de stadhuizen van Hulst, Goes, Sluis, Terneuzen en Borsele.