'Mensen kopen weer een dure wasmachine'

KAPELLE - Als je de statistieken mag geloven, doen winkeliers dit jaar gouden zaken. De maandomzetten waren in de laatste vijf jaar nog nooit zo goed als in 2017.

September was voor de non-food detailhandel met afstand de beste maand van de laatste vijf jaar. De omzet in stenen winkels groeide met 5,8 procent en de verkoop van producten met 4,4 procent. Online ging het helemaal los: ruim 23 procent meer omzet dan in september 2016. En wie een winkel op een woonboulevard uitbaat, hoorde de kassa vaker rinkelen.

Volgens Inretail, de grootste brancheorganisatie voor de non-food detailhandel, is de omzet van woonwinkels in het derde kwartaal geëxplodeerd. Gemiddeld groeide hun omzet met 12,7 procent. Winkeliers plukken vooral de vruchten van de fors toegenomen nieuwbouw en daarmee samenhangende verhuizingen. Mensen kopen meer keukens en meubels dan vorig jaar. De vooruitzichten zijn goed. Winkeliers verwachten zelfs dat het vierde kwartaal nog beter wordt.

Dat zijn landelijke gemiddelden. Hoe hoog staat het kwik op de barometer van Zeeuwse winkeliers? We spreken er drie.

Lamper Elektro, Kapelle en Yerseke

Cockie Lamper, die samen met haar man Diet een zaak in wit- en bruingoed drijft: ,,Het heeft even geduurd voordat de crisis echt voorbij was. Wij hebben daar ook wel wat last van gehad. Ging er een monteur weg, dan kwam daar even niemand voor in de plaats. Wij zijn er goed doorheen gekomen omdat we alles repareren en uitgebreide service leveren. Vooral ouderen hebben vaak wat hulp nodig. Als winkelier moet je tegenwoordig ergens in uitblinken.''

,, Ondanks de wat mindere jaren hebben we vijf jaar terug geïnvesteerd in een stukje parkeerterrein én een showroom voor inbouwapparatuur. Sinds 2016 gaat het bergopwaarts. Dit jaar merken we dat mensen nog meer uitgeven. We zien dat aan de verkopen van duurdere merken zoals Miele-wasmachines en Loewe-televisies. Ze kopen kwaliteit. Ja, 2017 is het beste jaar van de afgelopen vijf jaar.''

Kookwinkel Bianca Bonte, Oostburg

Bianca Bonte: ,,Zeeland kent economisch minder pieken en dalen dan andere regio's. Natuurlijk hebben we ook de crisis gevoeld, maar al met al viel dat mee. Mensen blijven altijd mooie spullen kopen. Een kwaliteitspan of goede koksmessen. In tijden van crises gaan ze misschien minder uit eten en meer thuis kokkerellen. Natuurlijk danken we ons bestaan ook deels aan het toerisme. Ik denk dat de helft van mijn klantenkring uit toeristen bestaat. Mensen die een vakantiebungalow kopen en voor de inrichting in de buurt shoppen.''

,,Trouwens, ik heb midden in de crisis de winkel totaal vernieuwd. Mensen verklaarden me voor gek, maar ik had het gevoel dat er meer te beleven moest zijn. Mijn team en ik kunnen nu workshops geven, koffie uit onze machines laten proeven en demonstreren hoe je pasta draait. Natuurlijk heb je ook veel kijkers, maar die komen vroeg of laat terug en dan is het wel kassa.''

John's Mens & Women, Oost-Souburg