Mensen, haal toch die prik!

Potentieel levensge­vaar­lij­ke situatie in het Poelbos bij Goes: vele honderden zieke bomen moeten weg

GOES - Een paar grote stukken van het Poelbos bij Goes zullen tot en met volgende zomer worden afgesloten voor bezoekers. Vele honderden essen in het bos zijn aangetast door de essentaksterfte. Daardoor ontstaat volgens Staatsbosbeheer een potentieel levensgevaarlijke situatie. De zieke bomen worden weggehaald, maar dat gebeurt pas in augustus volgend jaar.

14:17