Meningokokken-epidemie dreigt in Zeeland door anti-vaxxers in Facebook-bubble

Dat zegt prof. dr. ir. Ger Rijkers van de UCR in Middelburg. ,,Dat we zo op achterstand staan, is te wijten aan het toenemende aantal ‘anti-vaxxers’ dat via social media als Facebook misleid wordt", is zijn stellige overtuiging. Van orthodox gelovigen en antroposofen is bekend dat ook zij tegen vaccinatie zijn. ,,Daar gaat het om stabiele aantallen, die jaar na jaar ongeveer gelijk blijven. Nu zien we een verontrustende afname van de vaccinatiegraad door een derde groep, voor wie Facebook het Heilige Boek is", aldus Rijkers. ,,Via social media delen zij klakkeloos informatie waarvan al lang en breed bewezen is dat het nergens op slaat. Neem het hardnekkige misverstand dat vaccinatie autisme zou veroorzaken. Er is ooit één, slecht uitgevoerd onderzoek gedaan waar deze conclusie uitrolde. Daarna zijn er minimaal vijfhonderd andere, goede onderzoeken geweest waarbij gericht gezocht is naar het verband tussen autisme en vaccinatie. Dat is er niet. Alle onderzoekers die aan dat allereerste onderzoek meewerkten, hebben afstand genomen van dat onderzoek. Op één na: de hoofdonderzoeker. Die arts is wegens wanprestatie uit zijn ambt gezet.”