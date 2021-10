Melkprijs piekt, maar veehouder pakt geen winst: ‘Ook de kosten rijzen de pan uit’

column jan van damme Steeds vallen er luikjes open in mijn hoofd. In het uwe vast ook

20 oktober Het kan een puttertje zijn dat tegen het keukenraam knalt. Of de smaak van een beetje over-de-datum vanillevla met een vleugje bijna-Saroma. Of een vette kop in de krant dat we gratis naar de overkant willen. Elk geluid, elk gevoel, elke smaak kan herinneringen oproepen. Gewoon, tijdens het ontbijt of op weg naar de Jumbo. Steeds vallen er luikjes open. Bij u vast ook.