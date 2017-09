Meliskerkse organiseert activiteiten voor mensen tussen de veertig en zestig jaar

,,Voor jongeren en ouderen is er al genoeg te doen in de provincie, voor de groep die daartussen zit helemaal niet", is de stellige overtuiging van Ingrid Rombouts.

,,Het idee is vooral om mensen tussen de veertig en zestig die eenzaam zijn naar buiten te halen en bij elkaar te brengen. Ook mensen die net buiten die leeftijdscategorie vallen mogen mee", vertelt Rombouts. De Meliskerkse gaat busjes inzetten om mensen mee te nemen naar activiteiten binnen en buiten de provincie. Denk dan bijvoorbeeld aan het bezoeken van een kerstmarkt of een tentoonstelling. ,,Ik denk dat best veel veertigers, vijftigers en zestigers eenzaam zijn. Veel van deze mensen vallen terug op een stukje hardlopen of fietsen om even de deur uit te zijn. Maar als je dat hebt gedaan, is de dag nog niet klaar en zit je weer binnen. Ook hoor je vaak dat mensen heel afhankelijk worden van bijvoorbeeld een computerspel als ze niet zoveel te doen hebben. Ik wil dat soort dingen met dit project tegengaan."

De activiteiten van Rombouts zullen vooral gericht zijn op mensen met een lager inkomen. ,,Er zijn al meer initiatieven voor activiteiten met alleenstaanden, maar daar liggen de prijzen veel hoger. In mijn project delen we de kosten zodat iedereen zo goedkoop mogelijk uit is. Het is een project zonder winstoogmerk. Overigens mogen alleenstaanden, koppels en mensen met een hoger inkomen ook meedoen aan de activiteiten, hoor." Stichting Welzijn Veere (SWV) staat klaar om te helpen als de eerste activiteiten succesvol blijken.

Het is niet de eerste keer dat Rombouts een activiteitenclub opricht. ,,Ik heb twintig jaar geleden in Valkenswaard al activiteiten georganiseerd voor alleenstaanden. Daar sloten zich toen zo'n honderd mensen bij aan." Rombouts kwam op het idee nadat ze was gescheiden van haar man. ,,Toen de kinderen af en toe naar mijn man gingen, had ik ineens best wel wat tijd over. Ik bedacht me toen dat er wel meer mensen in dezelfde situatie zitten. Daarom ben ik dat project gestart. Nu wil ik precies hetzelfde doen, maar dan hier in Zeeland."