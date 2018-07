Meliefste uit Wolphaartsdijk mag koken op Tomorrowland

Meliefste en zijn team doen mee aan het concept B-EAT, waarbij 350 festivalgangers in een uur tijd vier gangen geserveerd krijgen, terwijl een dj van wereldformaat de muziek verzorgt. Het concept herhaalt zich iedere twee uur. De bezoekers hebben van tevoren een ticket gekocht, maar weten niet welke chef-kok en dj zij gaan meemaken. Ook voor Meliefste is nog een verrassing wie zijn ‘collega’ wordt. „Misschien staan we straks wel naast Tiësto, Martin Garrix of Dimitri Vegas & Like Mike te werken!”