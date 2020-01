Melding ‘persoon’ in het Veerse Meer blijkt surfplank

BMW-dea­ler Zwartepoor­te in Goes verkocht. ‘Als ik 55 was geweest, was ik nog tien jaar doorgegaan’

15:42 GOES - Ruim 30 jaar stond John Zwartepoorte (65) aan het roer van zijn BMW- en Mini-dealer Zwartepoorte. Maar na al die jaren heeft hij een ingrijpend besluit genomen en zijn zaken in Goes en Roosendaal verkocht. Daarmee gaat ook één van de laatste grote Zeeuwse autodealers op in een groter geheel. ,,Ik kijk met plezier op al die jaren terug, maar het is tijd voor iets anders.”