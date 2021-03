Meindert Inderwisch vond zijn liedjes over verlies terug: ‘Uit pijn is iets moois ontstaan’

Het is 1994. Meindert Inderwisch timmert aan de weg als dichter en schrijver. Geestverwanten en vrienden als Rogi Wieg en Joost Zwagerman proberen hem over te halen naar de Randstad te verhuizen. Dat is goed voor zijn carrière. Maar hij blijft liever in Vlissingen wonen, waar hij is geboren. ,,Ik hou van de stad, ik hou van de zee.” Inderwisch is ook geen onverdienstelijk popmuzikant. Onder de naam Deep green suites maakt hij met zijn vrouw Frederike het album The bluest of sounds, vol breekbare luisterliedjes. Maar dan verstomt zijn stem. Er komt geen nieuwe dichtbundel of roman, het blijft bij dat ene album.