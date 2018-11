Megaveel groene stroom uit Zeeland

Opmerkelij­ke dreigbrief voor twee gezinnen uit West-Sou­burg

17:55 VLISSINGEN - Twee gezinnen in West-Souburg hebben onlangs een ‘opmerkelijke dreigbrief’ gekregen, meldt de politie. In de brief wordt gedreigd met fysiek geweld. De ontvangers van de brief hebben contact opgenomen met de wijkagent. Om te kunnen achterhalen wie de brieven gestuurd heeft, wil de politie weten of nog meer mensen zo'n brief ontvangen hebben.