Megastopcontact per boot onderweg naar windpark Borssele

Met de plaatsing is het eerste 700 megawatt transformatorstation op zee een feit. Het complete station is van zeebodem tot top 82 meter hoog, 32 meter breed en weegt in totaal zo’n 6550 ton.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 zestien procent van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT maakt daarvan deel uit. In het Energieakkoord staat dat in 2023 windparken in de windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) met een totale capaciteit van 3,5 gigawatt gebouwd moeten zijn.