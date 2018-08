Megaklus in Goes staat op het punt van beginnen

GOES - Wachten voor de spoorbomen aan de Van Hertumweg in Goes? Over twee jaar is dat verleden tijd. Medio 2020 gaan automobilisten, fietsers en wandelaars onder het spoor door. De ondertunneling en de daarmee gepaard gaan herinrichting van het gebied staan op het punt van beginnen. Een megaklus.