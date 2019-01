Mega-investering in Antwerpse chemie

Ineos bouwt een nieuwe kraker en propaandehydrogenatiefabriek in het Antwerps havengebied. Vooral de investering in de kraker à 1,7 miljard euro is opmerkelijk. In Europa is in twintig jaar niet zo'n installatie gebouwd. In de kraker zal ethaangas worden omgezet in ethyleen, een basisstof voor tal van chemische producten. In de propaandehydrogenatiefabriek wordt propaangas verwerkt tot propyleen, grondstof voor plastic.