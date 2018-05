Meevaller voor mosselvissers: 13 miljoen kilo jonge mosselen opvisbaar

In totaal is 13 miljoen kilo jonge mosselen opvisbaar. Er zitten veel halfwasmosselen tussen, schelpdieren van rond een jaar oud. Uitgezaaid op kweekpercelen zouden die nog dit seizoen kunnen uitgroeien tot verkoopbare mosselen. Met een beetje geluk liggen ze eind dit jaar op het bord van de consument.

,,Het komt zelden voor dat je halfwasmosselen aantreft op mosselbanken. Vaak zijn ze tijdens stormen weggespoeld of door vogels opgegeten. Deze hebben de winter overleefd. Dat is vrij ongebruikelijk. We zijn er natuurlijk blij mee'', zegt Addy Risseeuw, secretaris van de Producenten Organisatie Mosselcultuur.

De vondst komt de mosselvissers uitermate gelegen. In september lag er nauwelijks mosselzaad in de vrije visgebieden, bleek uit een inventarisatie die de BR68 voor de kwekers had uitgevoerd. In die periode richtten storm en wind flinke schade aan. Mosselzaad dat was gevangen met mosselzaadvangstinstallaties en uitgezaaid op kweekpercelen was tijdens de zuidwesterstorm deels verdwenen. Ook een aanzienlijk deel van de halfwasmosselen was weggespoeld. In januari kwam daar nog een heftige storm overheen. Die had bijna orkaankracht.

Risseeuw hoopt dat deze mosselzaadvisserij, met dat flinke aandeel halfwasmosselen, de schade enigszins compenseert. ,,Voor kwekers die veel stormschade hebben, is dit erg welkom. Het is overigens niet zo dat met deze vondst de schaarste meteen omslaat in een overvloed aan mosselen. We moeten tevens afwachten of de halfwasmosselen nog dit seizoen uitgroeien tot verkoopbare mosselen . Dat hangt onder meer af van de temperatuur en het voedselaanbod.''

Lukt het, dan kunnen kweekbedrijven nog dit jaar iets verdienen aan deze zaadvisserij. Gemiddeld groeit een jong mosseltje in twee jaar uit tot een smakelijke consumptiemossel. Dat gebeurt op kweekpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. De kweekpercelen liggen in stabielere wateren, maar zijn desondanks kwetsbaar voor storm en stroming. De kwekers zullen het mosselzaad zowel op percelen in de Waddenzee als in de Oosterschelde 'uitzaaien'.