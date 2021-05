Meeste Zeeuwse scholieren kunnen niet wachten op opening scholen: ‘Ik zat alleen nog op m'n telefoon’

Luuk: ‘Online lessen volgen, dat kan ik echt niet’

Luuk van der Vaart (14) baalt dat hij de afgelopen maanden maar met de helft van zijn klasgenoten lessen kon volgen. ,,Ik zat precies niet met de kinderen waar ik veel mee omga. Ik ben blij dat de school weer helemaal open gaat. Want dan zie ik ook mijn vrienden weer.” De mavo-leerling geeft toe: ,,Het is nu wel lekker rustig in de klas. Ik heb meer overzicht, omdat we maar met twaalf kinderen in de klas zitten. In een grotere groep raak ik mijn concentratie soms een beetje kwijt.” Online lessen volgen is helemaal niks voor hem. ,,Dat kan ik echt niet. Toen we alleen maar online lessen kregen, gingen mijn cijfers omlaag. Ik zat alleen maar op mijn telefoon en op mijn Playstation.”