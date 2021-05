Meeste Zeeuwse middelbare scholen wachten met volledige opening: ‘Gemengde gevoelens’

,,We hebben gemengde gevoelens over het besluit van de minister”, zegt rector Frans van der Knaap van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ,,We denken dat de volledige openstelling heel goed is voor de meeste leerlingen, maar we hebben ook veel zorgen. Een groot gedeelte van ons personeel is nog niet ingeënt. Het gaat nu heel hard met de vaccinaties, maar als je bedenkt dat het twee weken duurt voordat je voldoende antistoffen hebt, dan moeten een heleboel docenten onder risicovolle omstandigheden hun werk doen. We kopen daarom een week extra tijd.”