Meeste Zeeuwse gemeenten vangen meer ozb dan beloofd

De definitieve WOZ-waarden zijn in bijna alle Zeeuwse gemeenten hoger uitgepakt dan waarmee zij hebben gerekend. Kapelle ging bijvoorbeeld uit van gemiddeld 3 procent. Dat blijkt bijna het dubbele te zijn: 5,7 procent. In Sluis komt de gemiddelde stijging uit op 7,8 in plaats van 6,0 procent, in Terneuzen op 6,3 in plaats van 4,7 procent en in Goes op 5,6 in plaats van 4,0 procent. In andere gemeenten is het verschil minder groot. In Hulst, Middelburg en Vlissingen is het uiteindelijk zelfs iets lager geworden.