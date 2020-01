Meeste Zeeuwse gemeenten op schema met huisvesten statushouders

Video Verlopen rijbewijs zet Sjaak Beukers op de bijrijders­stoel in plaats van achter het stuur

7 januari GEERSDIJK - Het nieuwe jaar is voor Sjaak Beukers (54) uit Geersdijk slecht begonnen. Door de aanhoudende problemen bij het CBR zit hij sinds 1 januari zonder geldig rijbewijs. Maar er moet wel gewoon gewerkt worden. Beukers’ vrouw Sandra heeft noodgedwongen de rol van privéchauffeur op zich genomen en rijdt hem iedere dag van en naar zijn werk in Goes. Maar daar loopt Beukers óók tegen problemen aan. „Nooit gedacht dat een rijbewijs - of beter gezegd het ontbreken ervan - je leven zo op zijn kop kan zetten.”