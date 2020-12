Meeste Zeeuwen kunnen niet eens thuiswerken

Mary (78) uit Kapelle kreeg vuurwerk­bom in de brievenbus: ‘Ik had het bijna niet kunnen navertel­len’

24 december KAPELLE - Als ze een paar seconden eerder in het halletje was geweest, was ze waarschijnlijk zeer ernstig gewond geraakt. Bij Mary van Duffelen in Kapelle werd woensdagavond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. ,,Agenten vertelden me dat ik het waarschijnlijk niet had kunnen navertellen als ik iets eerder in de hal was geweest.’’