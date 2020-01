‘Meeste Zeeuwen komen uiteindelijk uit op een warmtepomp’

Wethouder Vlissingen over afblazen mariniers­ka­zer­ne: ‘Als dit waar is, is een hele provincie geschof­feerd’

17:23 VLISSINGEN - ,,Als dit waar is, is een hele provincie geschoffeerd.” Sinds afgelopen vrijdag probeert de Vlissingse wethouder Albert Vader tevergeefs om bij Defensie een reactie los te krijgen op berichten dat het kabinet op het punt stond de verplaatsing van de mariniers af te blazen. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat is niet blij zo laat hij op Facebook weten. ,,Dit kan niet waar zijn. Het zijn weliswaar geen bevestigde berichten, maar we zijn alleen al boos omdat we geen reactie krijgen. Wordt absoluut vervolgd!”