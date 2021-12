Meeste Spar-supermarkten in Zeeland toch niet open op eerste kerstdag

VLISSINGEN - Zijn de Spar-supermarkten in Zeeland op eerste kerstdag nu wel open of niet? De website van de supermarktketen blijkt daarover vooral verwarring te zaaien.

Volgens de website zou ongeveer de helft van de 25 Zeeuwse vestigingen zaterdag de deuren openen. Deze gegevens zijn ook gebruikt voor het overzicht dat deze krant donderdag publiceerde van de openstelling van de supermarkten in de provincie tijdens de kerstdagen.

In werkelijkheid blijken er veel minder Spar-winkels tijdens de feestdagen open te gaan. Alleen in de vestigingen in Brouwershaven, Philippine en Hulst kunnen zaterdag boodschappen worden gedaan. De andere winkels zijn gesloten.

Daarmee komt het totaalaantal supermarkten dat in Zeeland op eerste kerstdag open is, op dertig. In zes van de dertien gemeenten zijn alle filialen van de bekende ketens gesloten: Veere, Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland en Tholen.

Vervelend dat het zo is gelopen

Een woordvoerder van Spar betreurt het dat de openingstijden op de website in lang niet alle gevallen actueel waren. ,,Hoe dat zo gekomen is, valt op dit moment lastig te verklaren. Mogelijk is er iets misgegaan bij het doorgeven van de goede informatie. We vinden het in elk geval heel vervelend dat het zo is gelopen.” Spar heeft donderdag direct actie ondernomen en de openingstijden zo veel mogelijk aangepast.

Zondag, op tweede kerstdag, zijn ruim zeventig Zeeuwse supermarkten open, waaronder een tiental Spar-winkels. In Zeeuws-Vlaanderen en in de gemeenten Vlissingen en Goes is die dag vrijwel alles open om boodschappen te doen. In de gemeenten Reimerswaal en Tholen blijft alles dicht.