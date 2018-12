Meeste schadeclaims in het Zeeuwse verkeer

Dat blijkt uit cijfers van Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars . In de provincie Zeeland kregen de verzekeraars per 1000 huishoudens 79,2 claims, dat is iets meer dan Noord-Brabant (78,4). Derde is Limburg (72,9).

Het aantal claims neemt naar het noordoosten sterk af. In de provincie Groningen is het aantal claims met 44,5 per 1000 huishoudens het laagste van het land. Het landelijk gemiddelde is 66,6.

Vorig jaar werden in Nederland ruim een half miljoen verkeersclaims ingediend door particulieren bij de verzekeraars. Dat zijn er ruim 100.000 minder dan in 2016. In Zeeland nam het aantal schadeclaims in het verkeer af met 12,2 procent. De piek aan claims was vorig jaar begin december toen er door de sneeuw veel aanrijdingen waren.