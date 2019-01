Meeste nieuwbouw in Terneuzen

Grote Kerk Veere hoopt op BankGiroLo­te­rij

18:13 VEERE - De maand februari is cruciaal voor het nieuwe cultuurpodium in de Grote Kerk van Veere. Dan wordt duidelijk of de BankGiroLoterij een aanvraag van 940.000 euro honoreert. Daarvan is afhankelijk hoe snel en hoe groot het podium kan worden opgezet.