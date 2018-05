Meerdere ongevallen op A58 ter hoogte van Wouwse Tol in Bergen op Zoom

Raad Reimerswaal eist actie om kerncentra­le Doel

19:56 KRUININGEN - Naar aanleiding van de recente lekkage in het nucleaire gedeelte van de kerncentrale in Doel vragen de partijen in de gemeenteraad van Reimerswaal 'om het meten en monitoren van de kwaliteit van het ons omringende (grond)water'.