Meerdere inbraken in Zeeland

In Terneuzen werd er ingebroken in een woning aan het Wagnerhof. De inbraak vond tussen 18.00 en 23.55 uur laats. Aan de Jan van Wolkerslaan in Kloetinge was het om 18.15 uur raak. Rond 18.30 uur was er een inbraakpoging aan de Hoofdstraat in Overzande. Aan de Roofvogelstraat in Heinkenszand werd er tussen 19.40 en 22.50 uur ingebroken. Ook op Schouwen-Duiveland waren er inbraakpogingen. Tussen 13.00 en 21.00 sloegen inbreken bij een woning in de Burgemeester van Eetenstraat in Nieuwerkerk toe. Dat was niet de enige. Ook in Zierikzee, aan de Schuurbeque Boeijestraat, werd er tussen 15.00 en 21.30 uur ingebroken.