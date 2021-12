Meerdere gewonden na ongeluk A58

De lucht is er schoner en er werden huizen gebouwd: Kortgene is hot voor ‘schone luchtvluch­ters’

KORTGENE - De één had teveel last van de snelweg en de industrie. De ander kon de houtrook van de buren onvoldoende buiten de deur houden. Allemaal kozen ze voor een nieuwbouwwoning in Kortgene. ,, Daar is de lucht een stuk schoner.”

19:00