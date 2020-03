Meerdere agenten bewust in gezicht gehoest door 'coronapatiënten' in politiedistrict Zeeland/West-Brabant

Het is rustiger aan de kust. Maar nog lang niet rustig genoeg, vinden veel Zeeuwen

21 maart Blijf weg uit Zeeland! De oproep die de Veiligheidsregio gisteren deed lijkt effect te hebben. Het is rustiger dan anders, merken ondernemers. Toch is het nog altijd veel te druk, vinden veel Zeeuwen. De Zierikzeese Jacqueline van Overveld haalt in rap tempo handtekeningen binnen met haar petitie ‘Zeeland op slot'.