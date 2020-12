Meer Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuis, vooral bij ZorgSaam

Vooral in het ziekenhuis in Terneuzen is het aantal patiënten uit eigen regio in een week flink opgelopen: van 9 vorige week naar 23 op deze maandag. Eén patiënt van ZorgSaam komt uit Zuid-Holland. Op de intensive care in Terneuzen worden 4 mensen behandeld.

In het ziekenhuis in Goes lagen maandagochtend 20 coronapatiënten. Dat is één covidpatiënt minder dan een week geleden. Het aantal patiënten op de intensive care bleef gelijk: 5. Van alle patiënten met corona bij Adrz komen er 16 uit Zeeland, 2 meer dan vorige week maandag. Het aantal Zuid-Hollandse patiënten is afgenomen van 7 naar 4. Er zijn afgelopen week twee mensen met een coronabesmetting overleden in het ziekenhuis in Goes.